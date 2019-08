Single von BTS in Japan eine Million Mal verkauft

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat erstmals in Japan eine Single mehr als eine Million Mal verkauft.Die Recording Industry Association of Japan (RIAJ) zertifizierte am Freitag „Lights/Boy With Luv“, die zehnte Single der Gruppe in Japan, als Millionenseller.Laut ihrer Agentur sind BTS die ersten südkoreanischen Sänger und ersten ausländischen männlichen Künstler, die in Japan von einer Single eine Million Stück verkauften und dafür zertifiziert wurden.„Lights/Boy With Luv“ rangierte den siebten Tag in Folge nach der Veröffentlichung auf Platz eins der Oricon Single Charts.