Börse kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat nach einem kräftigen Rückgang in der ersten Wochenhälfte heute den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 0,89 Prozent auf 1.937,75 Zähler. Grund waren nachlassende Sorgen über einen Wertverlust der chinesischen Währung Yuan und den Handelsstreit zwischen den USA und China.Wegen der Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China hatte der Kospi diese Woche ein Dreijahrestief erreicht.Laut Beobachtern seien die Anleger vorsichtig optimistisch, dass es in dem Streit zu einer Entspannung kommen kann. Denn beide Seiten hätten Bereitschaft signalisiert, wieder Verhandlungen aufzunehmen.Auch seien die Investoren erleichtert, dass sich die Lage der Weltwirtschaft nicht in schnellem Tempo verschlechtere, nachdem China starke Zahlen zum Handel präsentiert habe, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.