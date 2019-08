US-Präsident Trump erhielt Brief von Nordkoreas Machthaber

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat einen "sehr schönen Brief" von Nordkoreas Machthabers Kim Jong-un erhalten.Kim habe darin sein Missfallen über gemeinsame Militärmanöver der USA und Südkoreas zum Ausdruck gebracht, sagte Trump am Freitag Reportern am Weißen Haus.Er fügte hinzu, dass er von einem weiteren Treffen mit Kim ausgehe. Dieser habe ihm einen von Anfang bis Ende wirklich schönen dreiseitigen Brief geschrieben.Zu Kims Unzufriedenheit mit den Kriegsspielen sagte Trump, dass er damit ebenfalls nicht glücklich sei. Er möge es nicht, dafür zu bezahlen. Die USA sollten das Geld zurückerstattet bekommen.Das US-Staatsoberhaupt betonte erneut, dass Nordkorea in letzter Zeit keine Atomversuche durchgeführt und ausschließlich Kurzstreckenraketen getestet habe.Trump hatte Nordkoreas jüngste Raketenstarts stets als gewöhnlich bezeichnet, obwohl Resolutionen des Weltsicherheitsrats Nordkorea den Start von ballistischen Raketen jeglicher Art verbieten.Mit Kim hatte sich Trump Ende Juni bei einem kurzen Treffen an der innerkoreanischen Grenze auf die Aufnahme von Arbeitsgesprächen binnen wenigen Wochen geeinigt. Beobachter gehen davon aus, dass Trump die Gefahren herunterspielt, um den Dialog nicht zu gefährden.