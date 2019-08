Nordkorea feuert erneut Kurzstreckenraketen ins Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut Kurzstreckenraketen ins Ostmeer gefeuert.Die Projektile seien um 5.32 Uhr und 5.50 Uhr in der Ostküstenstadt Hamhung in der Provinz Süd-Hamgyong abgefeuert worden, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit.Beide Raketen seien nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea (JCS) rund 400 Kilometer weit geflogen. Sie hätten eine Höhe von 48 Kilometern und Spitzengeschwindigkeit von Mach 6,1 erreicht.Weitere Starts seien wahrscheinlich, da Nordkorea sein Sommermanöver durchführe und Südkorea und die USA eine gemeinsame Übung abhielten.Die Situation werden dementsprechend aufmerksam beobachtet. Gleichzeitig werde eine zuverlässige Verteidigung aufrechterhalten, hieß es weiter.Nordkorea hatte zuletzt vor vier Tagen zwei Projektile getestet. Dabei soll es sich um Kurzstreckenraketen des Typs KN-23 gehandelt haben. Seit dem 25. Juli hatte Nordkorea insgesamt fünf Mal Projektile abgeschossen.