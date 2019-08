Südkoreanischer Experte: Nordkoreas taktische Raketen ähneln denen der USA

Photo : YONHAP News

Nordkoreas staatliche Medien haben am Sonntag Fotos vom jüngsten Raketentest veröffentlicht.Spekulationen zufolge könnte Nordkorea eine neue Boden-zu-Boden-Rakete entwickelt haben.Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte Fotos von einer Rakete, die von einer mobilen Raketenstartrampe mit zwei Abschussrohren aus abgefeuert wurde. Auch ist zu sehen, dass Machthaber Kim Jong-un den Start beaufsichtigt.Laut südkoreanischen Experten ähnele die am Samstag abgefeuerte Rakete taktischen Raketen der US-Armee (ATACMS).Shin Jong-woo von der Denkfabrik Korea Defense and Security Forum sagte, dass Nordkoreas Waffe einer ATACMS ähnlich sei. Diese explodiere offenbar während des Flugs, um kleinere Sprengsätze freizusetzen.Sollten die Einschätzungen zutreffen, könnte Nordkorea Kurzstreckenraketen des Typs KN-23 getestet haben. Hierbei handelt es sich um eine modifizierte Version des russischen Iskander-Raketenwerfers. Auch eine neue Boden-zu-Boden-Rakete könnte in letzter Zeit getestet worden sein.Laut Experten für Verteidigung hätten die von Nordkorea in letzter Zeit getesteten Raketen eine höhere Reichweite, einen niedrigeren Scheitelpunkt und eine höhere Spitzengeschwindigkeit. Auch würden sie von Raketenstartfahrzeugen aus abgefeuert und mit Festbrennstoff betrieben.