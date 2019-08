Trump: Kim will nach Ende des US-amerikanisch-südkoreanischen Manövers Gespräche fortsetzen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will die Gespräche mit den USA fortsetzen, sobald das US-amerikanisch-südkoreanische Manöver zu Ende ist.Das habe Kim in seinem Brief an Trump geschrieben, teilte der US-Präsident am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.Kim habe in sehr netter Weise erklärt, dass er neue Verhandlungen beginnen wolle, sobald die Übungen vorbei seien.Auch habe er eine kleine Entschuldigung für die jüngsten Raketentests vorgenommen und versprochen, diese zu unterlassen, wenn die gemeinsamen Manöver endeten.Der Twitter-Eintrag erfolgte 15 Stunden nachdem Nordkorea am Samstag zwei Projektile ins Ostmeer abgefeuert hatte, bei denen es sich um Kurzstreckenraketen gehandelt haben soll.Südkorea und die USA begannen am Sonntag eine zehntägige Stabsrahmenübung.