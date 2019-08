Südkorea und USA beginnen Militärübung – Nordkorea übt Kritik

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Sonntag eine gemeinsame Übung zur Vorbereitung auf den Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an die südkoreanischen Streitkräfte begonnen.Die „Gemeinsame Stabsrahmenübung Südkoreas und der USA“ findet bis zum 20. August statt.Das nordkoreanische Außenministerium kritisierte daraufhin in einer Stellungnahme des Generaldirektors für amerikanische Angelegenheiten, Kwon Jong-gun, die Übung.Auch wenn die Übung umbenannt worden sei, bleibe deren aggressiver Charakter unverändert. Ein Kontakt zwischen Süd- und Nordkorea wäre kaum möglich, bevor Südkorea die Übung stoppe oder eine aufrichtige Erläuterung gebe.Die Kritik richtete sich insbesondere gegen das südkoreanische Präsidialamt. Bezüglich der jüngsten Raketenstarts Nordkoreas hieß es, dass Seoul ratlos sei, weil es sogar die Reichweite nicht feststellen könne.Sogar US-Präsident habe de facto das Recht auf die Selbstverteidigung Nordkoreas anerkannt, indem er gesagt habe, dass es sich um einen kleinen Raketentest handele. Jedoch rede das Präsidialamt Unsinn und spreche von einer Forderung nach der Einstellung, hieß es weiter.Nordkorea übte in der Stellungnahme keine direkte Kritik an den USA. Selbst wenn Nordkorea sich auf einen Dialog einlasse, werde dieser mit den USA stattfinden und nicht mit Südkorea, hieß es weiter.