Politik Südkorea gegenüber Ausweitung der Reisewarnungen gegen Japan aufgeschlossen

Die südkoreanische Regierung steht einer Ausweitung der Reisewarnungen gegen Japan aufgeschlossen gegenüber.



Der stellvertretende Außenminister Cho Sei-young sagte am Sonntag, dass die Regierung die Reisewarnungen auf andere Gebiete Japans ausweiten könne. Die Entscheidung werde unter Berücksichtigung der Sicherheit der Reisenden getroffen, sagte der Diplomat im KBS-Fernsehen.



Die Angelegenheit werde unter gründlicher Berücksichtigung der Strahlenbelastung und der anti-koreanischen Proteste in Japan behandelt.



Südkoreas Regierung rät den Landsleuten davon ab, Gebiete im Umkreis von 30 Kilometern des Atomreaktors Fukushima Daiichi zu besuchen.



In Bezug auf ein Urteil des Obersten Gerichts in Südkorea zur Zwangsarbeit für japanische Unternehmen zur Kolonialzeit signalisierte der Vize-Minister Bereitschaft zu Verhandlungen, um in der Angelegenheit zu einer neuen Lösung zu gelangen.