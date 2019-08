Seoul betont Überlegenheit bei Waffensystemen gegenüber Nordkorea

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat betont, dass Südkorea bei Waffensystemen einige Schritte vor dem Niveau Nordkoreas liegt.Damit wurden Medienberichte zurückgewiesen, nach denen angesichts der Entwicklung neuer Waffen durch Nordkorea große Besorgnis über die nationale Sicherheit bestehe.Medienberichte, nach denen Südkorea bei der Verteidigungskraft unterlegen sei, entsprächen nicht der Wahrheit, sagte ein leitender Beamter am Montag Reportern. Auch Südkorea verfüge über Waffen, die mit Waffen vergleichbar seien, die Nordkorea derzeit teste.Er sage erneut, dass Südkorea vor allem mit dem derzeit in seinem Besitz befindlichen Patriot-System klar gegen die Bedrohung durch ballistische Kurzstreckenraketen vorgehen könne, betonte der Beamte.Zur gestrigen Stellungnahme eines Generaldirektors des nordkoreanischen Außenministeriums über die laufende Militärübung Südkoreas und der USA hieß es, es sei wichtig, die wahre Absicht hinter der Stellungnahme zu erkennen. Er gehe davon aus, dass Nordkorea schließlich den Willen ausgedrückt habe, nach dem Manöver an den Verhandlungstisch zurückzukehren.