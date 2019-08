Trump scherzt über Verhandlungen mit Südkorea über Aufteilung von Verteidigungskoten

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat über die Verhandlungen mit Südkorea über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea gescherzt.Es sei einfacher gewesen, eine Milliarde Dollar aus Südkorea zu bekommen, als 114,13 Dollar aus einer Mietwohnung in Brooklyn zu bekommen, sagte Trump laut der Zeitung „New York Post“ bei einer Spendenveranstaltung für seine Wiederwahl-Kampagne am Freitag (Ortszeit) in New York.Südkorea habe eine blühende Wirtschaft. Warum müssten die USA für seine Verteidigung bezahlen, fragte Trump.Trumps Äußerungen werden als Eigenlob für die Anhebung des Beitrags Südkoreas für die Stationierungskosten der US-Truppen betrachtet.Südkorea und die USA hatten im März vereinbart, dass Südkorea dieses Jahr 1,03 Billionen Won, damit 8,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr, für die Stationierung der US-Truppen zahlt.Über Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un äußerte sich Trump positiv. Kim habe einen schönen Brief geschrieben. Kim und er seien Freunde, sagte Trump.