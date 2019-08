Südkorea beschließt Streichung Japans aus weißer Liste bevorzugter Handelspartner

Photo : YONHAP News

Südkorea hat offiziell die Entscheidung bekannt gegeben, Japan aus seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele zu streichen.Der Minister für Handel, Industrie und Energie, Sung Yun-mo, veröffentlichte am Montag eine entsprechende Änderung der Vorschriften über Ex- und Import strategischer Güter.Demnach wird Südkorea seine bisherige Liste der bevorzugten Handelspartner, die Mitglieder von allen vier internationalen Exportkontrollregimen sind, in zwei Gruppen einteilen. Die neu geschaffene zweite Gruppe werde Länder umfassen, die ihr Exportkontrollsystem nicht gemäß den Prinzipien der internationalen Exportkontrolle verwalten. Diesmal werde Japan dieser Gruppe zugeordnet, hieß es.Für die neue Gruppe wird grundsätzlich die Exportkontrolle gelten, die für die restlichen Länder außerhalb der weißen Liste gilt.Die Regierung will nach weiteren Verfahren wie der Sammlung von Meinungen in den nächsten 20 Tagen und der Überprüfung durch das Ministerium für Gesetzgebung die neue Regelung noch Mitte September in Kraft setzen.Sollte die japanische Regierung während dieses Zeitraums um Diskussionen bitten, werde sich die südkoreanische Regierung darauf einlassen, sagte Sung.