Schnäppchenjäger treiben Kospi ins Plus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Montag den dritten Tag in Folge im Plus geschlossen. Der Kospi gewann 0,23 Prozent auf 1.942,29 Zähler.Trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie Südkorea und Japan verhalfen Schnäppchenjäger der Börse ins Plus.Der südkoreanische Aktienmarkt erhole sich offenbar von einem kurzfristigen Schock, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities. Es könne weiter zu einer technischen Erholung kommen, obwohl ein kräftiger Anstieg begrenzt bleiben würde, sagte der Experte weiter.