Flüge zwischen Hongkong und Korea wegen Protesten gestrichen

Photo : YONHAP News

Flüge zwischen Hongkong und Südkorea sind gestrichen worden, nachdem der Flughafen am Montag von Demonstranten der Demokratie-Bewegung besetzt worden war.Ein Beamter des südkoreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass von Montagnachmittag bis 9 Uhr am Dienstag insgesamt 23 Flüge von Südkorea nach Hongkong geplant seien.Zehn Flüge, die einheimische Fluggesellschaften anbieten, seien gestrichen worden. 13 weitere von ausländischen Fluggesellschaften geplante Flüge würden überprüft. Angesichts der Situation am Hongkonger Flughafen werde jedoch davon ausgegangen, dass sie abgesagt worden seien.Laut den Flugverkehrsnachrichten der Hongkonger Flugbehörde wird am dortigen Flughafen von 17.30 Uhr am Montag bis 9 Uhr am Dienstag koreanischer Zeit das Einchecken verboten sein.Laut dem Transportministerium sitzen etwa 1.000 Fluggäste von acht koreanischen Fluggesellschaften derzeit in Hongkong fest.