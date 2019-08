Japanischer Vizeaußenminister: Streichung Japans aus weißer Liste könnte Verletzung von WTO-Regeln sein

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des japanischen Vizeaußenministers könnte die Streichung Japans aus der weißen Liste der bevorzugten Exportziele durch Südkorea eine Verletzung von Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) darstellen.Sollte es eine Gegenmaßnahme gegen die verschärften Exportkontrollen Japans gegenüber Südkorea sein, würde dessen Schritt gegen WTO-Regeln verstoßen, schrieb Masahisa Sato am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.Er werde Einzelheiten prüfen, warum Südkorea die Maßnahme getroffen habe, schrieb er weiter. Er fügte hinzu, die Maßnahme könnte wahrscheinlich keine wesentlichen Auswirkungen haben, da Japan offenbar kaum strategische Materialien aus Südkorea importiere.Ein leitender Beamter des Außenministeriums sagte laut der Nachrichtenagentur Kyodo, Tokio werde nicht überreagieren. Japan werde die Entwicklungen in Südkorea vor dem Unabhängigkeitstag am Donnerstag beobachten und überprüfen, wie vorgegangen werden sollte. Ein anderer Beamter äußerte, dass Japan die Situation zunächst verfolgen werde.