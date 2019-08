Dokumente: Japan betrieb im Zweiten Weltkrieg Frontbordelle in Vietnam

Photo : YONHAP News

Laut offiziellen Dokumenten des französischen Militärs hat die japanische Armee in den 1940er Jahren in von ihr besetzten Gebieten in Vietnam sogenannte Troststationen, Frontbordelle für Soldaten, betrieben.Das teilte das südkoreanische Nationalinstitut für Koreanische Geschichte mit. Anhand von Dokumenten des französischen Militärs in Frankreichs Archives Nationales d´Outre-mer (ANOM) sei festgestellt worden, dass in Hai Phong, Bac Ninh und Hanoi Troststationen der japanischen Armee eingerichtet worden waren.Das japanische Militär war im September 1940 in Kooperation mit dem Vichy-Regime in den Norden Vietnams einmarschiert. Im folgenden Jahr begaben sich japanische Truppen nach Hai Phong, Bac Ninh und Hanoi.In Berichten des französischen Militärs in Hai Phong vom 7. bis 10. Oktober 1940 steht, dass zwei „Maisons de Tolerance“ (Frontbordelle) am See Bien von der japanischen Armee gebaut würden, die jeweils dem Heer und der Marine zur Verfügung stehen würden.Ein Untersuchungsteam stellte fest, dass auf einem Lageplan des japanischen Militärstützpunktes in Bac Ninh und einem Lageplan für die Verlegung der japanischen Truppen in Hanoi die Standorte der Troststationen gekennzeichnet sind.Aus den Berichten des französischen Militärs geht zudem hervor, dass 70 Krankenschwestern und 25 nicht identifizierte Frauen im Februar 1941 in Hai Phong angekommen waren. Das Institut hielt es für möglich, dass es sich bei diesen Frauen um Trostfrauen handelt.