USA raten Südkorea und Japan zu kreativer Lösung im Handelsstreit

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkorea und Japan zu einer kreativen Lösung in ihrem Handelsstreit aufgerufen.Das sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Die USA würden sich weiterhin in der Angelegenheit engagieren und hielten sich bereit, um einen Dialog zwischen den beiden Verbündeten zu fördern.Der Sprecher betonte, dass beide Länder unter den Konsequenzen zu leiden hätten, wenn sich ihre Beziehungen verschlechterten. Jede der beiden Seiten trage Verantwortung für die Verbesserung des Verhältnisses. Es sei Vorsicht vonnöten, damit die Spannungen nicht auch wirtschaftliche und sicherheitspolitische Aspekte der südkoreanisch-japanischen Beziehungen betreffen.Das US-Außenministerium hatte in diesem Monat eine ähnliche Erklärung veröffentlicht, als Japan Südkorea von seiner weißen Liste der bevorzugten Exportziele gestrichen hatte.