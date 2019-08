UN-Bericht: Südkorea von nordkoreanischen Cyberattacken am stärksten betroffen

Photo : YONHAP News

Nach Angaben in einem UN-Bericht ist Südkorea von nordkoreanischen Cyberattacken am stärksten betroffen.Die Nachrichtenagentur AP berichtete letzte Woche, dass mindestens 35 nordkoreanische Cyberattacken auf Ziele in 17 Ländern von Experten untersucht würden. Das habe der Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen dem Weltsicherheitsrat berichtet.Aus dem UN-Bericht, der AP vorlag, gehe hervor, dass Südkorea Opfer von zehn nordkoreanischen Cyberattacken wurde. Dahinter folgen Indien mit drei Angriffen und Bangladesch sowie Chile mit jeweils zwei.Laut Berichten habe Nordkorea schätzungsweise zwei Milliarden Dollar mit Diebstählen im Zuge von Cyberattacken eingenommen. Dabei seien Gelder von Banken oder Kryptowährung gestohlen worden.Der UN-Bericht wurde von unabhängigen Experten verfasst. Er wird zunächst unter den UN-Mitgliedern in Umlauf gebracht und soll Anfang September angenommen werden.