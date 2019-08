Flüge nach Hongkong wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Hongkong wiederaufgenommen.Dort hatten Demonstranten vorübergehend den Flughafen lahmgelegt.Nach Angaben der Incheon Flughafengesellschaft startete Flug KE 603 von Korean Air um 8.30 Uhr planmäßig nach Hongkong. Auch die Maschine von Asiana Airlines nach Hongkong solle am Morgen planmäßig abheben.Die Hongkonger Luftfahrtbehörde hatte den Flughafen von 17.30 Uhr am Montag bis Dienstag um 9 Uhr geschlossen.Wegen der plötzlichen Schließung steckten nach Angaben des südkoreanischen Transportministeriums über 1.000 südkoreanische Reisende in Hongkong fest. Diese könnten heute nach Südkorea zurückkehren.