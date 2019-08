Koreanische Schiffbauer verteidigen im Juli Spitzenposition beim Auftragsvolumen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Schiffbaubranche hat im Juli den dritten Monat in Folge beim Auftragsvolumen China übertroffen.Laut der britischen Forschungs- und Beratungsfirma Clarkson Research wurden im Juli 25 Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 550.000 gewichteten Tonnen (CGT) in Auftrag gegeben.Die koreanischen Werften erhielten Aufträge für zehn Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 270.000 CGT und verteidigten die Spitzenposition.China folgte mit 200.000 CGT auf Platz zwei, an dritter Stelle lag Japan mit 30.000 CGT.Im Zeitraum von Januar bis Juli rangierte China mit 4,74 Millionen CGT (40 Prozent Anteil) auf Platz eins. Südkorea landete mit 3,74 Millionen CGT (32 Prozent Anteil) auf Platz zwei, gefolgt von Japan und Italien.