Nordkoreaner dürfen in 39 Ländern visafrei einreisen

Photo : YONHAP News

Inhaber eines nordkoreanischen Reisepasses dürfen in 39 Ländern visafrei einreisen.Das ging aus Daten hervor, die die britische Beratungsfirma Henley & Partners veröffentlichte. Sie untersuchte 199 Länder mit Stand von Juli hinsichtlich der Zahl der visafrei zu bereisenden Länder.Laut dem Passport Index befindet sich Nordkorea gemeinsam mit Bangladesch, Eritrea, Iran und Libanon auf dem 101. Rang, während der 109. Rang der unterste ist. Lediglich zehn Länder belegten niedrigere Ränge als Nordkorea. Das Schlusslicht bildet Afghanistan mit 25 Staaten.Laut dem US-Auslandsdienst Voice of America fiel Nordkorea damit auf den niedrigsten Stand seit 2006 zurück. Schuld daran seien offenbar die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen sowie die harten internationalen Sanktionen.Südkorea rangierte gemeinsam mit Finnland und Deutschland auf Platz zwei. Mit einem südkoreanischen Reisepass darf man in 187 Ländern visafrei einreisen.Spitzenreiter sind Japan und Singapur mit 189 Ländern.