Politik Regierungszeremonie zum Unabhängigkeitstag findet in Cheonan statt

Die Regierung wird am Donnerstag eine Zeremonie zum Unabhängigkeitstag in der Unabhängigkeitshalle Koreas in Cheonan veranstalten.



Die Regierungszeremonie werde um 10 Uhr am 15. August in Anwesenheit von 1.800 Personen, darunter Personen, die sich um die Unabhängigkeit verdient machten, beginnen, teilte das Innenministerium mit.



Es sei das erste Mal seit 2004, dass die Regierung in der Unabhängigkeitshalle Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag veranstalte.



Die Regierung will durch die Zeremonie die Botschaft aussenden, den Willen der patriotischen Märtyrer für die Unabhängigkeit Koreas zu übernehmen und einen wahren Weg für die Unabhängigkeit für künftige Generationen zu eröffnen.