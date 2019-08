Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Dienstag 0,85 Prozent auf 1.925,83 Zähler verloren.Nach dem kräftigen Rückgang in der Vorwoche hatte der Kospi drei Handelstage in Folge zulegen können.Erneut legten die Anleger das Augenmerk auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Streit sei in jedem Fall negativ für die von den Ausfuhren abhängige koreanische Wirtschaft, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities.