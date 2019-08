US-Präsident Trump: Verbündete nutzen USA stärker aus als Feinde

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat erneut seine Unzufriedenheit mit den Verbündeten zum Ausdruck gebracht.Die Verbündeten würden die USA stärker ausnutzen als Feinde. Das sagte Trump am Dienstag in einer Rede am Petrochemie-Komplex in Pennsylvania. Trump nannte in diesem Zusammenhang Südkorea als Beispiel für die Länder, denen die USA zu ihren eigenen Lasten geholfen hätten.Trump stellte die Erfolge seiner Politik des "Amerika zuerst" stark in den Vordergrund. Nach Jahren des Aufbaus anderer Länder würden die USA schließlich ihr eigenes Land aufbauen.Die USA würden die Grenze Südkoreas schützen, ihre eigene hingegen nicht. Doch die Mauer werde nun gebaut, sagte Trump in offensichtlicher Anspielung auf die Mauer an der Grenze zu Mexiko.