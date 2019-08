Trump: China verlegt Truppen an die Grenze zu Hongkong

Photo : YONHAP News

Nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste hat China offenbar Truppen an die Grenze zu Hongkong geschickt.Das schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Alle sollten ruhig und unversehrt bleiben, hieß es weiter.Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei unklar, ob sich Trump auf neue Entwicklungen bezog oder Truppenbewegungen, über die bereits in den Medien berichtet worden sei.In dem chinesischen Außenposten spitzen sich die Spannungen zwischen Regierung und pro-demokratischen Kräften zu.Das US-Außenministerium teilte mit Blick auf die Lage mit, dass Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in New York Chinas obersten Außenpolitiker Yang Jiechi getroffen habe. Es habe einen ausgiebigen Austausch zu den US-amerikanisch-chinesischen Beziehungen gegeben.Yang hatte Anfang des Monats den USA und westlichen Staaten vorgeworfen, die Demonstranten in Hongkong anzustacheln. Es handelte sich um einen gewalttätigen Eingriff in innenpolitische Angelegenheiten Chinas handeln, hatte er weiter gesagt.