Südkorea begeht Unabhängigkeitstag mit öffentlichen Veranstaltungen

Photo : YONHAP News

Korea feiert heute den 74. Tag der Unabhängigkeit von der japanischen Kolonialherrschaft.Aus diesem Anlass finden in Seoul mehrere Kundgebungen und Veranstaltungen statt, um der Unabhängigkeit zu gedenken und die wirtschaftlichen Sanktionen Japans gegenüber Südkorea zu verurteilen.Die gemeinsame Aktion für die Lösung der Frage der Zwangsmobilisierung, eine Koalition von Bürgerorganisationen, veranstaltet um 11 Uhr auf dem Seoul-Platz eine Versammlung. Dabei werden Opfer der Zwangsmobilisierung zur Kolonialzeit über die erlittenen Trauma als Zwangsarbeiter berichten. Die Bürger werden zur Mitwirkung aufgerufen, um eine Lösung für die Angelegenheit zu finden.Die Teilnehmer wollen anschließend bis zur japanischen Botschaft marschieren und dort eine Sammlung von Bürgerunterschriften überreichen, die eine Problemlösung fordern.Der Gewerkschaftsdachverband KCTU plant um 14 Uhr auf dem Gwanghwamun-Platz eine Kundgebung von Arbeitnehmern. Dabei wird auf die Geschichte des Kampfs der Arbeiter seit der Unabhängigkeit zurückgeblickt.Arbeitnehmer werden auch an einer Versammlung für die Wiedervereinigung der Nation teilnehmen, die für 15 Uhr vorgesehen ist. Dabei wird verlangt, die gemeinsamen Erklärungen Süd- und Nordkoreas umzusetzen.Um 18 Uhr beginnt auf dem Gwanghwamun-Platz ein Kulturfestival zur Verurteilung des japanischen Premierministers Shinzo Abe. Dabei werden die Bürger zur Beteiligung am Boykott japanischer Produkte aufgefordert. Auch wird die Aufkündigung des Abkommens mit Japan über den Austausch militärischer Informationen verlangt.