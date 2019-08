Politik Flughafen Incheon durchbricht Marke von 700 Millionen Passagieren seit Öffnung

Die Anzahl an Passagieren des internationalen Flughafens Incheon ist seit seiner Eröffnung vor weniger als 19 Jahren auf insgesamt über 700 Millionen gestiegen.



Die Incheon Flughafengesellschaft hat am Mittwoch um 9 Uhr morgens den 700-millionsten Passagier mit einer Belohnung begrüßt. Kwon Sun-beom kam mit einem Asiana Airlines Flug von Bangkok an.



Südkoreas größter Flughafen wurde im März 2001 eröffnet. Letztes Jahr haben eine Rekordzahl von 67,68 Millionen Passagieren den internationalen Flughafen Incheon benutzt. Damit ist Incheon in Bezug auf die Anzahl an Passagieren zum fünftgrößten Flughafen weltweit aufgestiegen.