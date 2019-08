USA bestätigen Allianz mit Südkorea anlässlich des Unabhängigkeitstags

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben Südkorea am Mittwoch anlässlich des Unabhängigkeitstages gratuliert und die gemeinsame Allianz als Stütze von Frieden und Sicherheit in der Region bezeichnet.US-Außenminister Mike Pompeo hat die Gratulationsbotschaft im Namen von Präsident Donald Trump überbracht. Am Donnerstag feiert Südkorea seine Unabhängigkeit von der japanischen Besetzung, die von 1910 bis 1945 andauerte.Die bilaterale Partnerschaft gedeihe weiter, basierend auf gemeinsamen Werten von Freiheit und Demokratie, sagte Pompeo in seiner Botschaft. Die geteilten Werte sowie die engen Bindungen zwischen beiden Bevölkerungen erlauben es, die großartige Freundschaft zwischen Südkorea und den USA aufrechtzuerhalten, sagte Pompeo weiter.Im Hinblick auf die Herausforderungen in der Regionen hoffe der US-Außenminister, die enge Partnerschaft weiter fortzuführen.