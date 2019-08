Südkorea macht in Europa auf Ungerechtigkeit japanischer Exportrestriktionen aufmerksam

Photo : YONHAP News

Südkorea unternimmt im Vorfeld des G7-Gipfels diplomatische Bemühungen, um europäische Länder auf die Ungerechtigkeit der japanischen Exportrestriktionen gegenüber Südkorea aufmerksam zu machen.Yun Kang-hyeon, stellvertretender Außenminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, besuchte am Donnerstag (Ortszeit) das britische Außenministerium in London und traf Menna Rawlings, Generaldirektorin für wirtschaftliche und globale Angelegenheiten.Bei dem Treffen erläuterte Yun die Position der südkoreanischen Regierung zur Verschärfung der Exportkontrollen Japans gegenüber Südkorea. Er bat, dass Großbritannien beim G7-Gipfel nicht zur Behauptung Japans neigen sollte. Rawlings versprach, eine ausgeglichene Position zu bewahren.Zuvor hatte Yun in Paris einen hochrangigen Beamten des französischen Außenministeriums getroffen. Frankreich hat dieses Jahr den Vorsitz der G7 inne.Yoon Soon-gu, stellvertretender Außenminister für politische Angelegenheiten, war am Mittwoch (Ortszeit) in Rom mit einem leitenden Beamten des italienischen Außenministeriums zusammengekommen. Er wird auch Deutschland und die Europäische Union besuchen, um die Position der südkoreanischen Regierung im Konflikt mit Japan mitzuteilen.Der diesjährige G7-Gipfel findet vom 24. bis 26. August im französischen Biarritz statt. An dem Treffen wird der japanische Premierminister Shinzo Abe teilnehmen.