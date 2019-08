Seoul bedauert Nordkoreas Kritik an Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat Nordkoreas Kritik an Präsident Moon Jae-in bedauert.Das nordkoreanische Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes kritisierte am Freitag Moons Ansprache zum Unabhängigkeitstag am Donnerstag. Das Komitee betonte, dass Nordkorea nicht die Absicht habe, erneut mit Südkorea zu sprechen.Der stellvertretende Ministeriumssprecher Kim Eun-han sagte vor der Presse, dass die Kritik mit dem Geist der Erklärung von Panmunjom und der gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas nicht vereinbar sei. Sie werde der Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen keinesfalls dienen.Kim betonte, dass Südkorea an der Position festhalte, die Erklärung von Panmunjom und die gemeinsame Erklärung von Pjöngjang gründlich umzusetzen. Südkorea fordere Nordkorea auf, auf seine Bemühungen um die Friedensverankerung auf der koreanischen Halbinsel und die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen aktiv zu reagieren.Der Sprecher unterstrich weiter, dass der Dialog und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea der einzige Weg seien, um die gemeinsamen Erklärungen umzusetzen. Es sei Südkoreas unveränderte Position, dass beide Seiten ihre Ansichten durch Gespräche koordinieren könnten.Bezüglich ausbleibender Forschritte in Frage der getrennten Familien seit der innerkoreanischen Familienzusammenführung zum Unabhängigkeitstag im vergangenen Jahr hieß es, die Regierung betrachte dies als Aufgabe höchster Priorität. Sie werde verschiedene Bemühungen unternehmen, um auf diesem Gebiet wesentliche Fortschritte zu erzielen.