Regierung verschärft Sicherheitskontrollen von importierten Altbatterien und –reifen

Photo : KBS News

Die Regierung hat beschlossen, die Sicherheitskontrollen von häufig importierten wiederverwertbaren Abfällen wie Altreifen und –batterien zu verschärfen.Südkorea importierte letztes Jahr insgesamt 2,54 Millionen Tonnen recyclebare Abfälle. Die Hälfte davon machte Kohlenasche aus. Altbatterien, -reifen und –plastik hatten ebenfalls große Anteile.Das Importvolumen nahm bislang jedes Jahr zu und entspricht nun das 15-Fache des entsprechenden Exportvolumens.Die Regierung legte am Freitag zusätzliche Maßnahmen vor, nachdem sie letzte Woche bekannt gegeben hatte, aus Japan importierte Kohlenasche strenger auf Radioaktivität und Schwermetallbelastung zu kontrollieren.Von den neuen Maßnahmen sind Altbatterien, -reifen und –plastik betroffen. Bisher wurden die Testergebnisse für solche Abfälle aus Japan und Russland in Bezug auf Radioaktivität und Schwermetallgehalte nur einmal im Quartal überprüft. Künftig wird die Kontrolle einmal im Monat erfolgen.Die Nachkontrolle einschließlich der Inspektion von Importunternehmen vor Ort wird ebenfalls von einmal im Quartal auf mindestens einmal im Monat verschärft.Das Umweltministerium will bei der Feststellung von Verstößen, etwa bei Überschreitung des Grenzwertes, die betroffenen Abfälle sofort zurückschicken.Angesichts möglicher Schwierigkeiten einheimischer Importeure will die Regierung Diskussionsgremien mit den betreffenden Branchen bilden, um über die Erweiterung des Recyclings einheimischer Abfälle und Fördermaßnahmen der Regierung zu diskutieren.