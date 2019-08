KBS-Umfrage: 58,7 Prozent der Koreaner bewerten Regierungsmaßnahmen gegen Japans Wirtschaftsvergeltung positiv

Photo : KBS News

Etwa sechs von zehn Südkoreanern befürworten die Regierungsmaßnahmen, nachdem Japan Südkorea aus seiner weißen Liste der bevorzugten Handelspartner gestrichen hat.Das ergab eine Meinungsumfrage, die KBS anlässlich des 74. Jahrestags der Unabhängigkeit durchführte.58,7 Prozent der Befragten antworteten, dass die Regierung nach Tokios Entscheidung Anfang August gut vorgegangen sei. Dagegen sprachen 37,6 Prozent von einem schlechten Vorgehen.Über die Hälfte der Befragten gingen davon aus, dass beide Länder Schäden erleiden würden, sollten sich Japans Exportrestriktionen gegenüber Südkorea fortsetzen.80,8 Prozent glauben, dass Japan wegen der Urteile des südkoreanischen Obersten Gerichtshofs für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiter die Ausfuhrbeschränkungen beschlossen habe. 74,8 Prozent stimmten der Meinung zu, dass Japans Restriktionen für eine Verfassungsänderung gedacht seien.In Bezug auf Gegenmaßnahmen antworteten 43,6 Prozent, dass Südkorea das Abkommen über den Austausch von Militärinformationen mit Japan aufkündigen sollte. Dagegen forderten 40,3 Prozent die Verlängerung des Abkommens.Trotz der Forderung einiger Menschen nach dem Boykott der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio sagten fast 60 Prozent, dass Südkorea daran teilnehmen müsse. Nur 35,2 Prozent verlangten den Boykott.Fast 80 Prozent antworteten, dass sie sich am Boykott japanischer Produkte beteiligen. In allen Altersgruppen war der entsprechende Anteil hoch.Hankook Research befragte 1.000 über 19-Jährige am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.