Trump: Kim rief binnen 10 Minuten nach Tweet für DMZ-Treffen an

Photo : YONHAP News

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un binnen zehn Minuten angerufen, nachdem er auf Twitter ein Treffen an der innerkoreanischen Grenze im Juni vorgeschlagen hatte.Das sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview mit dem in New Hampshire ansässigen Radiosender WGIR.Als er nach Südkorea geflogen ist, sei ihm die Idee gekommen, dass er nach Südkorea gehe an die Grenze zu Nordkorea. Niemand habe gewusst, wie man Kim erreichen könne, sagte Trump.Er habe daraufhin einen Tweet verfasst, dass er nach Südkorea gehe. Er habe zudem Kim vorgeschlagen, sich zu treffen, falls dieser möchte. Kim Jong-un habe daraufhin innerhalb von zehn Minuten angerufen, erläuterte Trump.Er fügte hinzu, dies sei unglaublich gewesen. Beide hätten ein gutes Treffen gehabt.Trump hatte am 29. Juni Kim auf Twitter vorgeschlagen, gemeinsam zusammenzukommen. Nordkorea hatte den Vorschlag akzeptiert, was zu einem überraschenden Treffen beider Staatschefs am folgenden Tag im Waffenstillstandsort Panmunjom führte.