Politik Präsidialamt bedauert Nordkoreas kritische Stellungnahme gegenüber Südkorea

Das südkoreanische Präsidialamt hat Nordkoreas Kritik an der Ansprache von Präsident Moon Jae-in zum Unabhängigkeitstag bedauert.



Das nordkoreanische Komitee für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes hatte in einer Stellungnahme Moon angesichts seiner Äußerungen in der Rede scharf kritisiert.



Er glaube nicht, dass eine solche Kritik den reifen Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea diene, sagte ein Beamter des Präsidialamtes am Freitag vor der Presse. Es sei zudem nicht wünschenswert, Gespräche zu erschweren, auch wenn man unzufrieden sei.



Er hoffe, dass Nordkorea die Bedeutung der Ansprache von Präsident Moon erneut überlege, dass nämlich eine eventuelle Unzufriedenheit beim Dialog besprochen werden sollte, sagte der Beamte.



Das Präsidialamt glaube mit Rücksicht auf die drei innerkoreanischen Gipfeltreffen im vergangenen Jahr und den Geist der Einigungen, dass sich die innerkoreanischen Beziehungen für den Frieden und Wohlstand der koreanischen Halbinsel um eine Stufe weiter entwickeln sollten. Hierfür sei eine Problemlösung durch den Dialog und Kooperation wichtig, fügte er hinzu.



Auf die Frage, ob Südkorea plane, mit Nordkorea über die laufende gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA angesichts dessen Protests zu diskutieren, hieß es, dass Seoul darüber nicht diskutiert habe.