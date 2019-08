US-Sondergesandter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, wird am Dienstag in Südkorea erwartet.Vor seiner Abreise am Flughafen Washington Dulles lehnte er die Antwort auf eine Frage eines KBS-Reporterteams ab, ob er aus diesem Anlass mit Nordkoreanern zusammenkommen werde.Biegun besucht zuerst Japan und anschließend Südkorea. Zuletzt hatte er Ende Juni Südkorea besucht, um das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Waffenstillstandsort Panmunjom vorzubereiten.Biegun wird am Montagnachmittag koreanischer Zeit zu einem zweitägigen Besuch in Japan eintreffen. Anschließend wird er am Dienstag in Südkorea zu einem dreitägigen Besuch erwartet.Nach Angaben des US-Außenministeriums wird sich Biegun für die Koordinierung über die endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas mit Beamten beider Länder treffen.Am Dienstag geht eine laufende gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA zu Ende, die Nordkorea scharf kritisierte. Daher kann der Zeitpunkt von Bieguns Besuchen in Japan und Südkorea als Signal verstanden werden, dass die USA zu Gesprächen mit Nordkorea bereit sind. Es wird nicht ausgeschlossen, dass kurzfristig wieder Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA aufgenommen werden.