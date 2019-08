Verhandlungsführer Südkoreas und der USA für Aufteilung von Verteidigungskosten kommen zusammen

Photo : YONHAP News

Der Verhandlungsführer für die Aufteilung der Verteidigungskosten im südkoreanischen Außenministerium, Chang Won-sam, und sein Ansprechpartner im US-Außenministerium, Timothy Betts, kommen am Dienstag in Seoul zusammen.Das teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Chang und Betts waren die Chefunterhändler bei den Verhandlungen über das zehnte Abkommen für die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea, das im März unterzeichnet wurde.Beide Beamte werden bei ihrem Treffen voraussichtlich über den Zeitplan und die Methode von Verhandlungen über ein neues Abkommen für die Aufteilung der Stationierungskosten diskutieren, das ab dem kommenden Jahr gelten wird.Das derzeit gültige zehnte Abkommen gilt nur für ein Jahr. Es wird erwartet, dass beide Länder möglicherweise noch im September neue Verhandlungen aufnehmen.