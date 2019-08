Japans Wirtschaftsvergeltung wird beim Sondergipfel zwischen Südkorea und ASEAN thematisiert

Photo : YONHAP News

Bei dem im November geplanten Sondergipfel zwischen Südkorea und dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN wird voraussichtlich Japans wirtschaftliche Vergeltung gegen Südkorea thematisiert.Die Möglichkeit deutete Joo Hyung-chul, Wirtschaftsberater im Präsidialamt, am Sonntag vor der Presse an. Der Sondergipfel wird am 25. und 26. November im südkoreanischen Busan stattfinden.Bei dem Sondergipfel in 100 Tagen würden Südkorea und die ASEAN-Staaten gemeinsam ihren Willen für die Marktöffnung, den Handelsausbau und die Verstärkung der freien Handelsordnung bekräftigen und nach Wegen für gemeinsamen Wohlstand durch die gegenseitige Kooperation suchen, sagte er.Auf die Frage, ob Japans wirtschaftliche Vergeltung bei dem Treffen besprochen wird, hieß es, es sei schwer zu sagen, wie sich die Situation in den kommenden 100 Tagen entwickeln werde. Da es wichtig sei, das offene Freihandelssystem aufrechtzuerhalten, werde es jedoch offensichtlich Diskussionen über die Angelegenheit geben.Der geplante Gipfel wird der dritte Sondergipfel zwischen Südkorea und der ASEAN sein. Mitglied sind zehn Länder, darunter Brunei, Kambodscha und Indonesien.