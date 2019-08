Politik Führende Oppositionspartei plant Kundgebung gegen die Regierung

Die führende Oppositionspartei will am Samstag eine Kundgebung gegen die Regierung durchführen.



Es wäre der erste außerparlamentarische Protest der Freiheitspartei Koreas (LKP) seit drei Monaten.



Der LKP-Vorsitzende Hwang Kyo-ahn teilte am Sonntag mit, dass mit der Kundgebung auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul die Moon Jae-in-Regierung gewarnt werden solle. Die LKP wirft ihr Versagen beim Management der Staatstätigkeiten und in Personalfragen vor.



In der vom Parteisprecher Kim Sung-won verlesenen Erklärung, kündigte der LKP-Chef an, dass der Kampf fortgesetzt werde, bis die Regierung ihre "linksgerichteten Schritte" stoppe.



Die Partei wolle ihre Kampagnen gegen die Regierung innerhalb und außerhalb des Parlaments durchführen. Auch wolle die LKP Alternativen zur derzeitigen Regierungspolitik vorstellen.



Zuletzt störte sich die LKP besonders an der Nominierung von Cho Kuk als Justizminister. Cho war bislang im Präsidialamt Chefberater für Bürgerangelegenheiten.