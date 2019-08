Wirtschaft Immer mehr Institutionen senken Wachstumsprognose für Südkorea auf unter zwei Prozent

Die Wachstumsprognose für die südkoreanische Wirtschaft wird weiter nach unten korrigiert.



42 in- und ausländische Institutionen und Finanzunternehmen erwarteten laut Bloomberg im August im Schnitt, dass Südkoreas Wirtschaft dieses Jahr um zwei Prozent wachsen werde. Der Durchschnitt fiel verglichen mit Juli um 0,1 Prozentpunkte.



Die Zahl der Institutionen, die mit einer Wachstumsrate von unter zwei Prozent rechneten, stieg auf elf. Die ING Group erwartete 1,4 Prozent, während Nomura Securities, die Citigroup und Morgan Stanley von 1,8 Prozent ausgingen.



Goldman Sachs senkte in einem am 15. August veröffentlichten Bericht seine Wachstumsprognose für Südkorea von 2,2 auf 1,9 Prozent.



Begründet werden die schlechteren Prognosen mit Sorgen über einen Konjunkturrückgang in den USA und Japans Exportrestriktionen.