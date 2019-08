Internationales Nordkoreanische Beamte sagen Japan-Besuch für olympische Sitzung ab

Eine nordkoreanische Delegation hat ihre für diese Woche geplante Reise nach Japan für die Teilnahme an einer Sitzung wegen der Olympischen Spiele 2020 in Tokio kurzfristig abgesagt.



Der japanische Sender NHK berichtete am Samstag unter Berufung auf eine auf die Beziehungen zwischen Nordkorea und Japan gut informierte Quelle, dass Nordkorea am Freitag mitgeteilt habe, keine Delegation zu schicken.



Ursprünglich war geplant, dass drei Nordkoreaner, darunter Vizesportminister Won Kil-u, an einer Informationsveranstaltung am Dienstag in Tokio teilnehmen. Dabei wird Japan Teilnehmerländer der Olympischen Spiele unter anderem über die Wettkampfstätten informieren.



Japan verbietet gemäß seinen eigenen Nordkorea-Sanktionen nordkoreanischen Staatsbürgern grundsätzlich die Einreise. Tokio wollte die nordkoreanischen Beamten ausnahmsweise ins Land lassen.



Laut NHK teilte Nordkorea auch die Entscheidung mit, keine Athleten zu den Judo-Weltmeisterschaften zu schicken, die am 25. August in Tokio eröffnet werden. Ein konkreter Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt.