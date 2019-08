USA verlängern Reiseverbot nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ihr Reiseverbot nach Nordkorea um ein weiteres Jahr verlängert.Das Außenministerium teilte am Montag mit, dass das Reiseverbot bis zum 31. August des kommenden Jahres gelte, sofern es vorher nicht durch Minister Mike Pompeo aufgehoben wird.In einer Mitteilung für das heute erscheinende Amtsblatt Federal Register hieß es, dass ein ernsthaftes Risiko der Festnahme von US-Bürgern bestehe, wenn diese nach Nordkorea reisen.Die USA hatten das Reiseverbot nach Nordkorea erstmals im September 2017 beschlossen und 2018 verlängert. Hintergrund war die Festnahme und Verurteilung des Studenten Otto Warmbier. Dieser war im Koma liegend aus der Haft entlassen worden und wenige Tage später in den USA verstorben.Die Nachrichtenagentur Associated Press meldete, dass Angehörige von Hilfsorganisationen oder Journalisten mit einem für einen einzigen Besuch gültigen Sonderpass dennoch nach Nordkorea reisen könnten.