Beamte Südkoreas und der USA sprechen über Kosten für Stationierung der in Korea stationierten Truppen

Photo : YONHAP News

Beamte aus Südkorea und den USA sprechen in Seoul über die Kosten für die Stationierung der in Korea stationierten US-Truppen.Aus diplomatischen Kreisen in Seoul verlautete, dass Chang Won-sam vom südkoreanischen Außenministerium und der US-Diplomat Timothy Betts über die geplanten Verhandlungen über Südkoreas Kostenbeitrag sprechen würden.Beide waren bei der letzten Verhandlungsrunde zum Sonderabkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten (SMA) die Chefunterhändler.Bei den heutigen Gesprächen soll über den Zeitplan der Verhandlungen und die Zusammensetzung der Verhandlungsteams gesprochen werden. Anschließend sollen die Verhandlungen über den Abschluss des elften SMA bald beginnen.Chang und Betts werden an den eigentlichen Verhandlungen voraussichtlich nicht beteiligt sein. Die USA haben bereits einen Nachfolger für Betts bestimmt, auch Seoul wählt zurzeit neue Unterhändler aus.