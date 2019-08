UN gewähren französischer NGO Sanktionsausnahme für Ziegenprojekt in Nordkorea

Photo : KBS News

Die Vereinten Nationen haben einer französischen Nichtregierungsorganisation (NGO) eine Sanktionsausnahme für ein Hilfsprojekt in Nordkorea gewährt.Das teilte das Komitee für Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats auf seiner Webseite mit. Der internationalen Hilfsorganisation Première Urgence Internationale sei eine Ausnahme von den Sanktionen gewährt worden, um für ihr Projekt zur Unterstützung der Ziegenzucht in der Provinz Süd-Hwanghae erforderliche Materialien und Ausrüstungen nach Nordkorea zu transportieren.Insgesamt 63 Artikel, darunter Geräte für die Ziegenzucht wie Handkarren, Harken, Solarmodule sowie LED-Lampen und auch Eimer für die Herstellung von Milchprodukten, können an Nordkorea geliefert werden. Die Ausnahme gilt bis 9. Februar nächsten Jahres.Première Urgence hatte zuvor im Januar und März Sanktionsausnahmen für Projekte zur Nahrungsmittelhilfe ebenfalls in Süd-Hwanghae erhalten.Nach Angaben des UN-Komitees sind bisher für 21 Hilfsprojekte in Nordkorea Sanktionsausnahmen gewährt worden.