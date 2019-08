Japan billigt weitere Lieferung von High-Tech-Material an Samsung Electronics

Photo : YONHAP News

Japan hat laut Berichten die Lieferung eines weiteren High-Tech-Materials an Samsung Electronics gebilligt.Wie am Montag aus Industriekreisen verlautete, habe Tokio den Export von Fotolack genehmigt.Japan hatte am 4. Juli drei wichtige Materialien strengeren Ausfuhrbeschränkungen unterworfen. Es war seitdem das zweite Mal, dass für den Export von einem der drei davon betroffenen Materialien grünes Licht gegeben wurde.Mit der zuletzt genehmigten Lieferung von Fotolack könne der Chiphersteller Samsung Electronics sechs Monate lang auskommen.Am Mittwoch kommen die Außenminister beider Länder in Peking zu einem Gespräch zusammen. Die Ausfuhrgenehmigung kann daher als versöhnliche Geste verstanden werden.