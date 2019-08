Vier weitere F-35A-Kampfjets werden diese Woche an Südkorea geliefert

Photo : YONHAP News

Die USA werden diese Woche vier weitere Kampfflugzeuge vom Typ F-35A an Südkorea liefern.Die vier Tarnkappenflugzeuge werden über Hawaii voraussichtlich am Donnerstag auf einer Luftwaffenbasis im südkoreanischen Cheongju eintreffen.Mit der Lieferung wird die Zahl der F-35A-Flugzeuge im Besitz der südkoreanischen Luftwaffe auf acht steigen. Südkorea hatte zwei Einheiten im März und zwei weitere im Juli geliefert bekommen. Derzeit werden laut Informationen Flugübungen durchgeführt, um diese in Dienst zu stellen.Die Streitkräfte wollen bis Jahresende etwa zehn F-35A geliefert bekommen. Südkorea hatte insgesamt 40 F-35A-Kampfjets bestellt. Das Land will bis 2021 alle 40 Einheiten in Dienst stellen.