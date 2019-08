Gehörloser Tennisspieler Lee Duck-hee erzielt ersten Sieg im ATP-Hauptfeld

Photo : YONHAP News

Der hörbehinderte koreanische Tennisspieler Lee Duck-hee hat seinen ersten Sieg im Hauptfeld eines ATP-Turniers erzielt.Der 21-Jährige schlug am Montag (Ortszeit) beim ATP-Turnier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina den Schweizer Henri Laaksonen mit 7:6, 6:1. Damit zog Lee, die Nummer 212 der Weltrangliste, in die zweite Runde mit 32 Spielern ein.Lee gewann als erster Gehörloser und als Dritter unter den aktiven südkoreanischen Tennisprofis ein Match im ATP-Hauptfeld. Die Association of Tennis Professionals (ATP) machte Lees Sieg auf der Hauptseite ihrer Webseite bekannt.Lee wird in der zweiten Runde auf Hubert Hurkacz aus Polen treffen, der an 41. Stelle in der Weltrangliste steht.