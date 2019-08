USA testen zwei Wochen nach INF-Austritt Mittelstrecken-Marschflugkörper

Photo : YONHAP News

Die USA haben etwa zwei Wochen nach ihrem Austritt aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland einen Mittelstrecken-Marschflugkörper getestet.Das US-Verteidigungsministerium teilte am Montag (Ortszeit) mit, am Sonntag von der Insel San Nicolas in Kalifornien einen landgestützten und konventionellen Marschflugkörper abgefeuert zu haben.Die Rakete sei von einer mobilen Startrampe gestartet worden und habe ihr Ziel nach mehr als 500 Kilometern Flug präzise getroffen. Die gesammelten Daten und Lehren aus dem Test würden die Entwicklung künftiger Mittelstreckenkapazitäten durch das Verteidigungsministerium prägen, hieß es.Der Test des Mittelstrecken-Marschflugkörpers erfolgte 16 Tage nach dem Austritt der USA aus dem INF-Vertrag am 2. August. Laut Reuters planen die USA im November einen Test einer ballistischen Mittelstreckenrakete.Der INF-Vertrag verbietet, landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit kurzer und mittlerer Reichweite (500 bis 5.500 Kilometer) zu produzieren, testen und stationieren.Der Austritt der USA aus dem Vertrag löst die Besorgnis aus, dass erneut ein nukleares Wettrüsten in der Welt einsetzen könnte.