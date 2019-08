Nordkorea kritisiert erneut gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Kritik an einer gemeinsamen Militärübung Südkoreas und der USA auch am letzten Tag der Übung fortgesetzt.„Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, verurteilte am Dienstag die Stabsrahmenübung als „Übung für einen Aggressionskrieg gegen Nordkorea“.Die Zeitung bezeichnete die Übung als militärische Provokation, die nicht geduldet werden könne. Deren aggressiver und provokativer Charakter ändere sich nicht, auch wenn keine Streitkräfte oder Ausrüstungen eingesetzt würden beziehungsweise die Übung umbenannt worden sei.Die Zeitung erwähnte, dass die Übung eine Operation zur Stabilisierung eines zurückgewonnenen Gebiets umfasse. Das beweise, dass es sich um ein provokatives Manöver handele, dem die Absicht der Invasion Nordkoreas zugrunde liege, hieß es. Die Zeitung warnte, dass die Kriegslustigen im südkoreanischen Militär einen hohen Preis für ihre dumme Handlung zahlen würden.Nordkorea feuerte allein in diesem Monat viermal Projektile ab, um gegen die Militärübung Südkoreas und der USA zu protestieren. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob Nordkorea nach dem Ende der Übung zu einer weiteren Provokation greifen wird.„Rodong Sinmun“ behauptete in einem anderen Artikel, die Forderung der USA nach der Erhöhung des Beitrags Südkoreas für die Stationierungskosten der US-Truppen zeige, dass die USA Südkorea als Gegenstand der Ausbeutung sähen. Das sei die Folge dessen, dass die bisherigen Machthaber in Südkorea den USA in demütigender Weise gehorcht hätten.