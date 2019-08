Südkoreas Volleyballerinnen ziehen ins Viertelfinale der Asienmeisterschaft ein

Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei der Volleyball-Asienmeisterschaft der Damen ins Viertelfinale eingezogen.Die südkoreanische Nationalmannschaft siegte am Montag in Seoul mit 3:0 über Hongkong. Zuvor hatte sich Südkorea am Sonntag mit 3:0 gegen Iran durchgesetzt.Südkorea beendete somit als Erster in Gruppe A die Gruppenphase und schaffte den Einzug ins Viertelfinale. Damit qualifizierte sich das Land auch für die asiatische Qualifikationsrunde für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, die im Januar stattfindet.Bei der erstmals in Südkorea veranstalteten Asienmeisterschaft will der Gastgeber zum ersten Mal den Titel gewinnen.