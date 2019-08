Börse in Seoul legt ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die Leitbörse in Südkorea hat am Dienstag um ein Prozent zugelegt.Der Kospi gewann 1,05 Prozent auf 1.960,25 Zähler. Grund war die Hoffnung der Anleger, dass führende Volkswirtschaften Stimulusmaßnahmen beschließen.Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hatte angekündigt, im Falle einer Rezession möglicherweise 50 Milliarden Euro aufwenden zu können, um die Wirtschaft anzukurbeln.Die Zinsreform in China und das mögliche deutsche Stimulus-Paket hätten dazu beigetragen, Bedenken über eine Rezession zu zerstreuen. Auch dass US-Präsident Donald Trump eine Senkung der Einkommenssteuer erwähnt habe, habe die Anleger optimistischer gestimmt, sagte Kim Hoon-gil von Hana Financial Investment.