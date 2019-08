BTS bei MTV Video Music Awards in fünf Kategorien nominiert

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boygroup BTS ist bei den MTV Video Music Awards in fünf Kategorien nominiert.Am Montag wurde die Gruppe in der Kandidatenliste für die Auszeichnung "Beste Gruppe" aufgeführt. Zuvor waren BTS bereits in vier weiteren Kategorien nominiert worden, darunter "Bester K-Pop".Auch in der Kategorie "Beste Zusammenarbeit" sind sie mit "Boy with Luv" im Rennen. Für den Hitsong kooperierten sie mit der Sängerin Halsey. Die zwei weiteren Wertungen, in denen BTS für eine Auszeichnung in Frage kommen, sind "Beste Choreographie" und "Bestes Szenenbild".Insgesamt werden bei den MTV Video Music Awards 23 Preise überreicht. Die Veranstaltung findet am 26. August im Prudential Center in New Jersey statt.